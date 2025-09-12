BMGK’den İsrail’in Katar saldırısına kınama!

BM Güvenlik Konseyi üyeleri yaptıkları yazılı basın açıklamasıyla, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadıklarını belirtirken, İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada gerilimin düşürülmesini istedi.

Sivil kayıplar için "derin üzüntü" duyulduğu aktarılan açıklamada, "Konsey üyeleri, gerginliğin azaltılmasının önemini vurguladı ve Katar ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti, BM Şartı ilkeleri doğrultusunda Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Konsey üyeleri, Katar'ın bölgedeki arabuluculuk çabalarında Mısır ve ABD ile "oynamaya devam ettiği hayati role" verdikleri desteği hatırlattı.

Tüm esirlerin serbest bırakılması ile Gazze'deki savaş ve acıların sona erdirilmesinin en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini vurgulayan Konsey üyeleri, diplomatik çabalarının önemini yineledi ve tarafları barış fırsatını değerlendirmeye çağırdı.