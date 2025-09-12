BM’de Filistin kararı! New York Bildirgesi 142 oyla kabul edildi

12 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 18:28 Güncelleme: 12.09.2025 18:44
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı, ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul etti.

OYLAMADA, 12 ÜLKE ÇEKİMSER KALDI
Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

