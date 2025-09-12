Başkan Erdoğan’dan Sakarya Zaferi mesajı: Özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğimizi gösterdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü mesajı yayımladı.

İşte Erdoğan'ın mesajı:

"Milletimizin istiklâl ve istikbal mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 13 Eylül 1921'de kazanılan şanlı zaferinin yıl dönümünü, iftiharla idrak ediyoruz. Kahraman ordumuzun topyekûn direnişi ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği Sakarya Zaferi, Millî Mücadele'nin seyrini değiştirmiştir. Sakarya'da sergilenen kahramanlık, yalnızca bir askerî başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biridir. Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir. Bu destansı mücadele, Millî Mücadele'nin önünü açmış, Cumhuriyetimizin temellerini güçlendirmiştir. Bugün de bizlere düşen görev, bu büyük mirası koruyarak, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığı bilincini gelecek nesillere aktarmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sakarya Zaferi'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum."