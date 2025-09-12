Antalya’daki yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıktı: TV kanalı sahibine hazır ihale

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Kaya'nın pehlivan kispetinden kömüre, oyuncaktan orkestra malzemesine kadar birçok farklı kalemde ürün satışı yapan şirketler kurduğu belirlendi.

Sabah'ın haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin konser, festival, fuar, kutlama ve çeşitli etkinliklerini üstlenen Kaya'nın, Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin organize ettiği bölgedeki yağlı güreşleri televizyon kanalından yayınlarken, bir başka şirketi aracılığı ile de pehlivanların kispetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi.

Kaya'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelerin yaklaşık 40 milyon TL'yi bulduğu belirlendi.