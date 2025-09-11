11 Eylül 2025, Perşembe
2 belediye daha AK Parti'ye geçti! Rozetleri Başkan Erdoğan taktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 14:49 Güncelleme: 11.09.2025 15:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı. Erdoğan iki isme de başarılar diledi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 14.00'da başladı.

AK Parti'ye geçen isimler de kritik toplantıya katıldı (X)AK Parti'ye geçen isimler de kritik toplantıya katıldı (X)

AK PARTİ'YE 2 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a rozet taktı.

Başkan Erdoğan Hasan Ustaoğlu'na rozet taktı (X)Başkan Erdoğan Hasan Ustaoğlu'na rozet taktı (X)

HASAN USTAOĞLU KİMDİR?

Seydişehir'de 1975'te doğan Hasan Ustaoğlu, Alüminyum İlkokulu, Mahmut Esat Ortaokulu ve Seydişehir Lisesini bitirdi.Ustaoğlu, 1999'da Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 4 yıl süre ile özel bir şirkette çalıştı.

2004'te kendine ait mühendislik faaliyeti yürüten firmasında çalışan Ustaoğlu, 2010'dan itibaren CHP yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerini üstlendi.Ustaoğlu, 2014-2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeliği, 2019'da Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüttü.Hasan Ustaoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mesut Mertcan da rozetini Başkan Erdoğan'dan aldı (X)Mesut Mertcan da rozetini Başkan Erdoğan'dan aldı (X)

MESUT MERTCAN KİMDİR?

1969 yılında Emirgazi'de doğdu ilk ve orta öğrenimini Emirgazi'de, Liseyi Karaman Fatih lisesinde tamamladı. Akabinde Anadolu Üniversitesi halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu.Memuriyet hayatına 1987'de Emirgazi Belediyesinde başladı.Burada yaklaşık iki yıl çalışarak Ereğli Belediyesine tayin oldu.Vatani görevini Ankara'da tamamladı.35 yıllık memuriyet hayatının büyük bir kısmında idarecilik yaptı.Bu süre içerisinde 8 ayrı Belediye Başkanı ile çalıştı.2022 yılında emekliye ayrıldı.Evli ve 4 çocuk babası olan Mesut MERTCAN 31 mart 2024 mahalli idareler seçiminde Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı oldu.

AK Parti rozetini takan Çerçioğlu’ndan ilk sözlerAK Parti rozetini takan Çerçioğlu’ndan ilk sözler AK PARTİ ROZETİNİ TAKAN ÇERÇİOĞLU'NDAN İLK SÖZLER

