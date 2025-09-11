2 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı! Rozetleri Başkan Erdoğan taktı

11 Eylül 2025, Perşembe

11.09.2025 15:10
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti'ye katıldı. İki belediye başkanına rozetlerini AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
