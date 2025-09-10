CHP'nin "dolandırıcılık" skandalına soruşturma! "Meclis üyeliği ve iş vaadi" ile oy veren delege şikayet etti harekete geçildi
Son dönemlerde peş peşe skandalların yaşandığı CHP'de bu kez skandalın adresi İzmir oldu. CHP Delegesi Recep Solugan, iş vaadiyle oy verdiğini, sonrasında Meclis Üyesi olmak içinde para verdiğini ve dolandırıldığını belirterek Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın hakkında şikayetçi olmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine harekete geçti ve CHP Bornova İlçe Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.
İzmir'de belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle dolandırıldığını öne süren kişinin CHP Bornova İlçe Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.
"BAĞIŞ" ADI ALTINDA RESMEN RÜŞVET
Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, "bağış" adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını ileri sürerek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Şikayet dilekçesinde, Çağın'la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını savunan Solugan, "Zeki Çağın'a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır." ifadelerini kullandı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine de şikayet başvurusu yapan Solugan'ın iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağın ve Çapın hakkında soruşturma başlattı.
CHP'LİYİ YİNE CHP'Lİ ŞİKAYET ETTİ
CHP Delegesi Solugan dilekçesinde, "Ben yaklaşık 14 yıldır CHP üyesi olan ve CHP Bornova İlçe Teşkilatı'nın 30. Olağan Kongresi'nde kongre delegesi olarak görev yapmış yurttaş bir T.C. vatandaşıyım. Şikayet edilenler ise CHP bünyesinde aktif siyaset yapmakta olan ve kamuoyunda tanınan kişilerdir." dedi ve şöyle devam etti:
KEDİSİNE DESTEK KARŞILIĞI İZMİR B.BELEDİYESİNDE İŞ VAADİ
Halihazırda CHP Bornova İlçe Başkanı olan Ertürk Çağın, CHP Bornova İlçe Teşkilatı'nın Evka-4 Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilmiş 30. Olağan Kongresi'nde İlçe Başkan Adayı olarak tarafıma kendisi adına örgütsel faaliyet yürütmemi ve seçimlerde kendisine destek vermemi talep etmiş, bunun karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldıracağını söyleyerek istihdam teklifinde bulunmuş; ancak tarafımca kendisine Elektrik Mühendisliği diplomamın olmasına rağmen asıl mesleğim dışında, belediye iştiraki olan bir istihdamın kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.
"Hatta Ertürk Çağın tarafından şahsıma 'Ali Çelik ile Hasan İkbal'in başına gelenleri sen de yaşarsın' şeklinde tehdit içeren söylemler sarf edilmiştir. Seçim kazandıktan sonra Ertürk Çağın seçim öncesi vermiş olduğu sözü yerine getirmemiştir. Akabinde 2024 yılı başlarında CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Zeki Çağın ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çağın, tarafımla bir kafede buluşarak gerçekleşecek kongre kapsamında 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nde istihdam sağlanacağı, ayrıca belirli bir meblağ karşılığında bağış yapılması halinde meclis üyeliklerinin garanti edileceği yönünde beyanda bulunmuşlardır. Hatta Zeki Çağın tarafından tarafıma 'Ertürk başkanla görüştük, bizim için çalışan üyelerimize istihdam sözümüz var, ayrıca meclis üyesi olmak isteyen partililerimize de yapılacak bağışlar karşılığında yardımcı olacağız' denmiştir.
"SÖZÜMÜZÜ TUTAMADIK AMA PARA VERİRSEN MECLİS ÜYELİĞİ..."
CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çağın bunun üzerine tarafımca kongre zamanı Ertürk Çağın'ın oğlunun iş için yaptığı istihdam teklifinin laf arasında öylesine söylenmiş bir vaatten ibaret olduğu, partililere bazı siyasetçiler tarafından genel olarak böyle vaatlerde bulunulduğu kanaatine varılmıştır. Ancak herhangi bir istihdam beklentim olmamasına rağmen Zeki Çağın bizzat tarafıma "… Oğlun için verdiğimiz istihdam sözümüzü tutamadık, eğer meclis üyesi olmak istersen belirli bir meblağ karşılığında yardımcı olalım…" diyerek benden 50 bin TL para istemiştir.
Tarafımca bir anlık gaflete düşülüp 2024 yılı Şubat ayı başında bir pastane önünde aracın içinde buluştuğum Zeki Çağın'a elden 50 bin TL ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, bedel olarak talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra kendisini sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır."
