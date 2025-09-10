CHP'nin "dolandırıcılık" skandalına soruşturma! "Meclis üyeliği ve iş vaadi" ile oy veren delege şikayet etti harekete geçildi

"Hatta Ertürk Çağın tarafından şahsıma 'Ali Çelik ile Hasan İkbal'in başına gelenleri sen de yaşarsın' şeklinde tehdit içeren söylemler sarf edilmiştir. Seçim kazandıktan sonra Ertürk Çağın seçim öncesi vermiş olduğu sözü yerine getirmemiştir. Akabinde 2024 yılı başlarında CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Zeki Çağın ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çağın, tarafımla bir kafede buluşarak gerçekleşecek kongre kapsamında 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nde istihdam sağlanacağı, ayrıca belirli bir meblağ karşılığında bağış yapılması halinde meclis üyeliklerinin garanti edileceği yönünde beyanda bulunmuşlardır. Hatta Zeki Çağın tarafından tarafıma 'Ertürk başkanla görüştük, bizim için çalışan üyelerimize istihdam sözümüz var, ayrıca meclis üyesi olmak isteyen partililerimize de yapılacak bağışlar karşılığında yardımcı olacağız' denmiştir.

"SÖZÜMÜZÜ TUTAMADIK AMA PARA VERİRSEN MECLİS ÜYELİĞİ..."

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çağın bunun üzerine tarafımca kongre zamanı Ertürk Çağın'ın oğlunun iş için yaptığı istihdam teklifinin laf arasında öylesine söylenmiş bir vaatten ibaret olduğu, partililere bazı siyasetçiler tarafından genel olarak böyle vaatlerde bulunulduğu kanaatine varılmıştır. Ancak herhangi bir istihdam beklentim olmamasına rağmen Zeki Çağın bizzat tarafıma "… Oğlun için verdiğimiz istihdam sözümüzü tutamadık, eğer meclis üyesi olmak istersen belirli bir meblağ karşılığında yardımcı olalım…" diyerek benden 50 bin TL para istemiştir.

Tarafımca bir anlık gaflete düşülüp 2024 yılı Şubat ayı başında bir pastane önünde aracın içinde buluştuğum Zeki Çağın'a elden 50 bin TL ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, bedel olarak talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra kendisini sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır."