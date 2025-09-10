A Haber’de çarpıcı analiz: Askeri endüstride alternatif ülke arayışı! Türkiye savunma sanayisinde öne çıkıyor
İsrail’in dün Katar’ın başkenti Doha’ya yaptığı saldırı gündeme bomba gibi düşerken Siyonist ordu bugünde Yemen’in başkentine saldırı düzenledi. ABD’nin Ortadoğu’da bir numaralı müttefikleri arasında yer alan Katar’a yapılan bu saldırıyla, ABD silahlarının İsrail’e karşı kullanamayışı askeri iş birliğinde soru işaretleri oluşturdu. Konuya ilişkin Ürdün’den A Haber canlı yayınına bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, “Batı'ya yaslanarak trilyonlarca dolar silah da alsanız onlara karşı kullanmanız mümkün değil. Dolayısıyla burada Türkiye gibi ülkelerin önemi daha da artıyor.” dedi.
Katil İsrail işgal güçlerinin Hamas yetkililerine yönelik Katar'da düzenlediği saldırı sonrası Arap ve Körfez ülkeleri nezdinde ABD ile yapılan silah anlaşmalarını işlevi sorgulanmaya başlandı. Batı ittifakı içinde yer alan İsrail'e karşı silahların işlevsiz kalması, bölgede alternatif askeri iş birliklerinin önemini gündeme taşıdı.
SUUDİLERİN HAVA SAVUNMASI NEDEN KARŞI KOYAMADI?
İsrail'in füzeleri ve uçakları Katar'a saldırı düzenlerken neden geçmek zorunda olduğu Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki hava savunma sistemleri buna karşı koymadı? Sorusuna yanıt veren AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, şu ifadeleri kullandı:
Açıkçası hem petrol zengini Arap ülkeleri hem de bölgedeki diğer ülkeler tamamen Amerika'nın Batı'nın askeri sanayisine dayanıyor. Yani ellerindeki savaş uçakları da hava savunma sistemleri de hepsi ABD'ye ait ve bölgede yine ABD'nin çok büyük askeri üsleri var. En büyüğü de vurulan Katar'daydı. Katar bölgede ABD'nin en büyük müttefiklerinden biri. Dolayısıyla ABD'nin onayı olmadan bu silahlarla İsrail uçaklarına karşı koymaları çok mümkün değil.
ASKERİ ENDÜSTRİDE ALTERNATİF ÜLKELER
Şahsi görüşüm ki emini bunu bölgedeki Arap ülkeleri de not almıştır. Sadece tek başına silah ve savunma sanayi noktasında Batı'ya yaslanmanın çok bir faydası olmuyor. Bu ülkeler trilyonlarca dolarlık silah aldılar ABD'den ama İsrail saldırılarına karşı bunlar hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla bu Batı'nın askeri endüstrisine alternatif olarak öne çıkan Türkiye gibi ülkelerin kıymeti çok daha iyi anlaşılacaktır.
"BU SALDIRI CİDDİ BİR UYARI SİNYALİ"
Katar saldırısı bence ciddi bir uyarı sinyali. Son yıllarda özellikle Körfez ülkeleri ve Batı ittifakı içerisinde olmayan Asya ülkeleri kendilerine alternatif savunma sanayi kaynakları arıyorlardı. Bu konuda da Türkiye ciddi derecede öne çıkıyor. Eminim önümüzdeki yıllarda Türkiye ile Körfez ülkeleri, Arap ülkelerinin ve dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerin askeri iş birlikleri artabilir. Yani tamamen Batı'ya yaslandığınızda her şeyin kontrolü onlarda olduğu zaman trilyonlarca dolar silah da alsanız Batı ittifakına karşı kullanmanız mümkün değil. Bugün Katar'da yaşadığımız benzer bir durumdu.
PASİFİZE EDİLMİŞ ÜLKELER
Mısır ve Ürdün'ün İsrail'e gereken tepkiyi neden vermedikleri yönündeki soruya yanıt veren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Mısır ve Ürdün pasifize edilmiş olan ülkeler bunlar. Mısır'da 1979'da yapılan anlaşma ile Ürdün'de de şimdiki kralın babası zamanında İsrail-Ürdün arasında anlaşma yapıldı. Bu anlaşmalar dolayısıyla iki ülke de ABD'den kayda değer miktarda ekonomik yardım da alıyor. Bu yönüyle pasifize edilmiş ülkeler Kamuoyu tepki gösterse de yönetimler bu tepkiyi pratiğe yansıtamıyor. Örneğin Mısır'da 1952'den bu yana hep askerler iş başında oldu. Bu Katar meselesinde de ortaya net bir tavır ve tutum koyamıyorlar." ifadelerini kullandı.
