A Haber’de çarpıcı analiz: Askeri endüstride alternatif ülke arayışı! Türkiye savunma sanayisinde öne çıkıyor

Katil İsrail işgal güçlerinin Hamas yetkililerine yönelik Katar'da düzenlediği saldırı sonrası Arap ve Körfez ülkeleri nezdinde ABD ile yapılan silah anlaşmalarını işlevi sorgulanmaya başlandı. Batı ittifakı içinde yer alan İsrail'e karşı silahların işlevsiz kalması, bölgede alternatif askeri iş birliklerinin önemini gündeme taşıdı.

SUUDİLERİN HAVA SAVUNMASI NEDEN KARŞI KOYAMADI?

İsrail'in füzeleri ve uçakları Katar'a saldırı düzenlerken neden geçmek zorunda olduğu Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki hava savunma sistemleri buna karşı koymadı? Sorusuna yanıt veren AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası hem petrol zengini Arap ülkeleri hem de bölgedeki diğer ülkeler tamamen Amerika'nın Batı'nın askeri sanayisine dayanıyor. Yani ellerindeki savaş uçakları da hava savunma sistemleri de hepsi ABD'ye ait ve bölgede yine ABD'nin çok büyük askeri üsleri var. En büyüğü de vurulan Katar'daydı. Katar bölgede ABD'nin en büyük müttefiklerinden biri. Dolayısıyla ABD'nin onayı olmadan bu silahlarla İsrail uçaklarına karşı koymaları çok mümkün değil.

ASKERİ ENDÜSTRİDE ALTERNATİF ÜLKELER

Şahsi görüşüm ki emini bunu bölgedeki Arap ülkeleri de not almıştır. Sadece tek başına silah ve savunma sanayi noktasında Batı'ya yaslanmanın çok bir faydası olmuyor. Bu ülkeler trilyonlarca dolarlık silah aldılar ABD'den ama İsrail saldırılarına karşı bunlar hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla bu Batı'nın askeri endüstrisine alternatif olarak öne çıkan Türkiye gibi ülkelerin kıymeti çok daha iyi anlaşılacaktır.