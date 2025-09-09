Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı kabul etti
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yönelik bu ziyaretin bundan sonraki hac kontenjanlarına ilişkin yeni gelişmelere de zemin hazırlayabileceği olarak yorumlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
ERBAŞ DA KABULDE YER ALDI
Kritik görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.
HAC KONTENJANLARINA İLİŞKİN YENİ GELİŞMELERE ZEMİN HAZIRLAYACAK MI?
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yönelik bu ziyaretin bundan sonraki hac kontenjanlarına ilişkin yeni gelişmelere zemin hazırlayabileceği olarak yorumlandı.
Öte yandan dün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile çok önemli istişareler yaptıklarını ve kararlar aldıklarını belirtti.
Erbaş, organizasyonda paydaş olan birimlerin kendi içerisinde ve birbiriyle doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde bulunmalarının da hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl kendilerini yenileyerek hacılara ve umrecilere daha iyi hizmet vermenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantılarda hem 2025 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik hem de 2026 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2024-2025 umre sezonunda başkanlığımız ve başkanlığımız denetimi altındaki şirketler organizasyonuyla umreye giden sayımız, 650 bin sayısına ulaşmıştır. Buna bireysel seyahat vizesiyle umreye giden vatandaşlarımızı da dahil ettiğimizde, bu sayının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın kutsal topraklara olan ilgi, sevgi ve özleminin her geçen gün daha da arttığını göstermektedir. Bizler de vatandaşlarımızın ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için aynı aşk ve heyecanla hizmet üretmenin gayreti içerisindeyiz."
"DAHA İYİ BİR HİZMET SUNABİLMEK İÇİN SÜREKLİ GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ise iki ülkenin önemli bir ikili ilişkiye sahip olduğuna işaret ederek, Türk hacılar ve umrecilere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sürekli görüşme halinde olduklarını belirtti.
Rabia, Türkiye'den Suudi Arabistan'a haftalık 500'e yakın sefer yapıldığının bilgisini vererek, Türk umrecilerin ve hacı adaylarının işlerini kolaylaştırmak adına önemli adımlar attıklarını, Avrupa'da yaşayan Türklerin de e-vize hizmetinden yararlanabileceklerini dile getirdi.
