Hac kaydını yenilemeyenler dikkat! Gelecek yıl hac kurasına katılamayacaklar

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2026 hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı.

Başvurular 5 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Önceki yıllardan hac kaydı olanların 2026 hac kurasına katılabilmeleri için "hac kayıt yenileme/güncelleme" işlemini e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak. Kaydını güncelleyenlerden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

İlk defa hacca gitmek isteyenlerden e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yaparak anlaşmalı bankalara 950 lira hac ön kayıt ücreti yatırmaları isteniyor.

Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere veya kesin kayıt hakkı elde edemeyip hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecek.

Ön kayıt ücreti ödeyenler, gelecek yıllarda kayıtlarını yenilemeleri halinde herhangi bir ücret ödemeyecek.

Hacı adayları kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden veya "www.hac.gov.tr" adresinden sorgulayabilecek, 11 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında bilgilerini düzeltebilecek.

Suudi Arabistan makamlarınca izin verilmesi halinde, hacca götürülmek istenen 0-12 yaş arası çocukların kayıtları ebeveynleriyle birlikte yapılacak. Bu yaştaki çocuklar ebeveynlerinin kura katsayısını etkilemeyecek.

Başvurular eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk ve torun gibi akrabalarla birliktelik yapılabilecek.

Herhangi bir akrabalık bağı bulunmayanlar ise istemeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde müracaat edebilecek.

Grup halinde müracaat edenler tek bir numarasıyla kuraya dahil edilecek.