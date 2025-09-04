Suç örgütlerinin merkezi Telegram! Para karşılığı infaz, yaralama ve daha neler neler...

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram tam bir suç bataklığına dönüştü. Yeni nesil mafyanın cirit attığı bu uygulamada çeşitli kanallarda infaz, yaralama gibi pek çok suçun para karşılığında yaptırılabildiği ortaya çıktı.

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotof kokteyli atan 15 ve 16 yaşındaki iki şüphelinin, azmettiricinin kendileri ile internetten irtibat kurduğunu ve para karşılığı saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmesi gözleri sosyal medya uygulamalarına çevirdi.

Yeni nesil mafya olarak tanımlanan ve genellikle reşit olmayan çocukları suçlarda kullanan casperlar ve daltonlar gibi çeteler özellikle mesaj uygulaması Telegram'da bu tür suçlar için bağlantı kuruyor.

Çeşitli kanallarda yaralama, infaz, soygun ve molotof saldırısı gibi her türlü suçu para karşılığı işleyen bu gruplar, muhabirimizle yaptıkları görüşmede molotof saldırısını 10 bin TL'ye, hedef gösterilecek birisini ise 500 bin TL'ye öldürebileceklerini söyledi.

Muğla Menteşe'de gerçekleşen hain saldırı bir anda ülkenin gündemine otururken, sosyal medyanın dönüştüğü bataklık ise böylesi bir saldırının ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğini gözler önüne serdi.

TELEGRAM SUÇ YUVASI OLDU



"D.L.T İnfaz Timi" ve "Türkiye Silahçılık" isimli kanallarda daltonlar ve casperlar çetesi üyelerinin adlarına suç işleyebilecekleri müşteri avına çıktığı görüldü.

Söz konusu kanallardaki yazışmalarda, "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır", "İstanbul içi her türlü tetik çekilir", "Avrupa yakası ortadan kaldırma, infaz ve yaralama için dm", "Yaralamak istiyorsan dikkat et kalbine gitmesin", "İstanbul Avrupa yakasında ev işi var, kuyumcunun evi çok altın var, adamlar tatilde arabayla gidecek biri lazım" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

500 BİN LİRAYA İNFAZ



Kanallardaki mesajların iç yüzünü ortaya çıkarmak için "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır" mesajını paylaşan şahıs ile Telegram üzerinden görüşme gerçekleştiren muhabirimiz ise kan donduran mesajların bir anda gerçeğe dönüşebildiğini gördü.

Sabah'ın haberine göre; Telefondaki şahıslar işlenebilecek suçlar için pazarlık yaparken molotof atılması gibi bir saldırıyı İstanbul içerisinde 10 bin TL'ye yapabileceklerini ancak başka şehirde ise işin içerisine yol giderlerinin de gireceğini anlattı.

Yine aynı görüşmede istenilmesi halinde saldırı yapılacak konumdaki hedef gösterilecek bir kişiyi 500 bin TL'ye infaz edebileceklerini anlattılar.

Ses kaydı alınamayan uygulamada yapılan görüşmede şahısların telefondaki rahatlıkları pes dedirtti.

