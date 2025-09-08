Milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiriyor! Sosyal medyada erişim engeli kalktı

08 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2025 22:28 Güncelleme: 08.09.2025 22:38
Dün (7 Eylül 2025) milyonlarca kullanıcı sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntı meydana geldi.Hem mobil hem de masaüstü olarak sosyal medya platformlarına girişlerde bağlantı veya zaman aşımı sorunları yaşadı. Ancak bugün (8 Eylül 2025) itibarı ile sosyal medyada bant daraltması kaldırıldı.

Dün milyonlarca sosyal medya kullanıcısı platformlara girişlerde bağlantı ve hız problemi yaşadı.

Uzun süren yavaşlık ve bazı kullanıcılarda hiç açılmayan sosyal medya platformları bazı kullanıcılarda ise sorunsuz açıldı.

Instagram, Twitter (X), TikTok, YouTube, Facebook ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulandı.

Kullanıcılar içeriklere erişimde yavaşlık ve bağlantı kopmaları yaşadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya diğer yetkili kurumlar tarafından sosyal medya bant daraltmasının kalkmasına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

BANT DARALTMASI KALDIRILDI

Ancak 8 Eylül 2025 itibarı ile bant daraltması uygulamasının kaldırıldığı görüldü. Sosyal medya platformlarına erişim hızları eski seviyelerine geri döndüğü ve herhangi bir yavaşlama gözlemlenmediği tespit edildi.

