Milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiriyor! Sosyal medyada erişim engeli kalktı
Dün (7 Eylül 2025) milyonlarca kullanıcı sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntı meydana geldi.Hem mobil hem de masaüstü olarak sosyal medya platformlarına girişlerde bağlantı veya zaman aşımı sorunları yaşadı. Ancak bugün (8 Eylül 2025) itibarı ile sosyal medyada bant daraltması kaldırıldı.
Dün milyonlarca sosyal medya kullanıcısı platformlara girişlerde bağlantı ve hız problemi yaşadı.
Uzun süren yavaşlık ve bazı kullanıcılarda hiç açılmayan sosyal medya platformları bazı kullanıcılarda ise sorunsuz açıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya diğer yetkili kurumlar tarafından sosyal medya bant daraltmasının kalkmasına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
