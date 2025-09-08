İzmir Balçova’da polis karakoluna saldırı: 2 şehit

İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Saldırıda olayda 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağ olsun İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

"SUÇ KAYDI YOK"

İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerinde yaptığı açıklamada "16 yaşında bir lise öğrencisi ve suç kaydı yok. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Olayı çok yönlü araştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Elban ayrıca saldırının düzenlendiği silahın saldırganın babası tarafından 10 yıl önce satın alındığını paylaştı.