Başkan Erdoğan öğrencilerle fidan dikti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.09.2025 16:26 Güncelleme: 08.09.2025 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerin İlk Dersimiz Yeşil Vatan projesi kapsamında fidan dikme isteğini kırmayarak birlikte fidan dikti. Ardından okulun gezen Başkan Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, tören öncesinde okul bahçesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrenciler tarafından karşılandı.

ÖĞRENCİLERLE ÖNCE FİDAN DİKİMİ SONRA SOHBET

Öğrenciler İlk Dersimiz Yeşil Vatan projesi kapsamında Başkan Erdoğan'a birlikte fidan dikmek istedi. İstekleri geri çevirmeyen Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

Ardından okulun gezen Başkan Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

