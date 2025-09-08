İçki ruhsatına ’hayır’ diyen CHP’li üyeye mobbing! Parti binasından kovuldu ardından istifa etti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye meclisinde "içkili yer bölgesinin genişletilmesi" teklifine 'hayır' diyen CHP'li Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Neslihan Bahadır, kendisine mobbing uygulandığı ve özgür iradesine baskı yapıldığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Çiftlikköy Belediyesi'nde Eylül ayı birleşiminde sahil bölgesine içkili yer bölgesinin genişletilmesiyle ilgili karar görüşülmüştü. Meclis oylamasında teklif CHP'li 8 üye evet, 2 CHP'li ve 5 AK Partili üyenin 'hayır' demişti. Teklif, 8'e karşılık 7 oyla kabul edildi. CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda İmar Komisyonu Başkanı Mimar Neslihan Bahadır, sosyal medyada paylaştığı video ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"ÜZERİME GELİNİP MOBBİNG UYGULANMIŞTIR"

Kendisine partisi tarafından büyük baskı yapıldığını anlatan Bahadır, "Ne yazık ki, özgür irademi kullanarak halka aykırı gördüğüm kararlara karşı çıktığımda üzerime gelinip bana karşı büyük baskı uygulanmıştır. Özellikle belediye meclisimize sunulan, Çiftlikköy sahilindeki içki ruhsatı meselesinde, bu ruhsatın usule uygun olmadığını, Çiftlikköy halkının ortak yaşam alanını zedeleyeceğini açıkça gördüğüm ve buna karşı çıktığım için üzerime gelinip mobbing uygulanmıştır. Ailemizin çocuklarıyla birlikte yürüyüş yaptığımı ve nefes aldığı sahil bandında, böylesine özel çıkarlara hizmet eden bir ruhsatın verilmesini yanlıştı ve ben bu halkımızın iradesini korumak amacıyla ben buna hayır dedim" ifadesini kullandı.

PARTİSİNİN İLÇE BİNASINDAN KOVULDU

Verdiği 'hayır' oyu yüzünden partiden ihraçla tehdit edildiğini ve parti binasından İlçe Başkanı Savaş Kaşıkçı tarafından kovulduğunu anlatan Bahadır, şöyle konuştu:

"Halkın oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi ve halkın iradesini temsil eden bir kadın, kendi partisinin ilçe başkanı tarafından binadan kovulmuştur. Burada bir gerçeğin altını, kalın çizgilerle çizmek isterim. Ben seçilmişim, ilçe başkanları, il yönetimleri dahil hiçbir kişi bu halkın üstünde değildir. İlçe başkanı eğer bugün o koltukta oturuyorsa, ortaya oturmasını teşkilata, örgüte verdiği destektendir. Ben o koltuklarda oturanlardan farklı olarak doğrudana sandıktan çıkmış, doğrudan halkın iradesiyle seçilmiş biriyim. Seçilmiş bir kadın meclis üyesini binadan kovmak, yalnızca bana değil, Çiftlikköylü kadınların, halkın ve demokrasinin özüne yapılmış büyük bir saldırıdır."

"HALKIN İRADESİNE İPOTEK KOYMAYA ÇALIŞAN BİR ANLAYIŞ"

Toplantı sırasında da sözlü baskıya uğradığını anlatan Bahadır, "Bugün gelinen noktada, İlçe Başkanı bırakın karışmamayı bizlere emir verir hale gelmiş, 'çık dışarı' diyecek kadar seçilmiş bir meclis üyesini toplantıdan kovma cesaret göstermiştir. Ben burada açıkça söylüyorum. Hiçbir ilçe başkanı, hiçbir makam, halkın iradesini temsil eden meclis üyelerinin kararına karışamaz. İlçe başkanının görevi halkın iradesini yok saymak değil, ona saygı göstermektir. Ancak yaşanan bu olay hukuku hiçe sayan, teamülleri görmezden gelen ve halkın iradesine ipotek koymaya çalışan bir anlayışın göstergesidir" dedi.

"ÖZGÜR İRADEMİ KULLANDIM DİYE ÜZERİME GELİNMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Ben bir kadınım, ben bir mimarım ve en önemlisi ben bir seçilmişim. Kadın kimliğim üzerinden bana yüklenilmesini sırf özgür irademi kullandım diye üzerime gelinmesini asla kabul etmiyorum. Çünkü bu baskılar yalnızca bana değil Çiftlikköylü bütün kadınlara, halkına yapılmıştır. Bugün buradan yüksek sesle ilan ediyorum. Ne İlçe Başkanının yapmış olduğu tüm bu baskılara ve etik olmayan uygulamalar karşısında artık hiçbir parti ya da kişi baskısına boyun eğmeyerek kendi özgür irademle ve halkımızın çıkarlarını önceliğim olarak görerek partiden istifa ettiğimi ve bağımsız meclis üyesi olarak görevimi sürdürmeye karar verdiğimi buradan sizlere duyuruyorum. Bundan böyle tüm duruşum Çiftlikköy halkının yararına hizmet etmek olacaktır."