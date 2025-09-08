08 Eylül 2025, Pazartesi
Bakan Göktaş açıkladı: Başkan Erdoğan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.09.2025 23:33 Güncelleme: 08.09.2025 23:33
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan tarafından "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" imzalanarak dijital dünyada çocukları korumak adına önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım yaptı (NSsosyal)Bakan Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşım yaptı (NSsosyal)

Bakan Göktaş, NSsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital dünyada çocukları korumak adına önemli bir adımın atıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tek bir çocuğumuzun dahi yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaması, dijital ortamdaki güvenliklerinin sağlanması ve mahremiyetlerinin korunması için özellikle siz değerli ailelerin desteği çok kıymetli. Çocuklarımız, ailelerimiz, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

