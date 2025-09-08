ASSAN soruşturmasında flaş gelişme! 2 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmiş ve düzenlenen operasyonla 3 kişi yakaladı.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından eski MKE çalışanı ve eski albay tutuklama talebiyle, diğer şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.