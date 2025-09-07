07 Eylül 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu!
Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina'yı korkuttu!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 07.09.2025 02:52
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Altay tankı ve hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Yunan basınında yine manşetlere taşındı. Yunanistan’dan A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, son gelişmeleri aktardı. Tahsin, hem ulusal hem de yerel basında Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerinin gündemden düşmediğinin altını çizerek, özellikle kara harekatında dengeleri değiştirecek Altay tankının oldukça geniş yer bulduğunu söyledi.
