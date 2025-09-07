Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti öncülüğünde 30 milletvekili Refah Sınır Kapısı’na gidiyor

Fotoğraf-AA Arşiv

"DÜNYA BU VAHŞETİ DURDURMA KONUSUNDA YETERSİZ"

Yalçın, Filistin halkının direncinin bombalarla, füzelerle kırılmadığına, şimdi de açlığın ve kıtlığın silah olarak kullanıldığına işaret etti:

"Neredeyse her gün açlıktan yaşamını yitiren çocukların haberi geliyor. İsrail aynı zamanda hastaneleri ve sivil altyapıyı da bombalamaya devam ediyor. Şimdi de Gazze'yi işgal planını seslendiriyorlar. İsrail'in bu hak ve hukuk tanımazlığı, saldırganlığı mutlaka durdurulmalıdır. Pervasızca hareket ederek tüm bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyorlar. Küresel sistem bu aymazlığı sadece seyrediyor. Tüm bunlar uluslararası toplumun ve kuruluşların gözü önünde oluyor. Maalesef dünya bu saldırganlığı ve vahşeti durdurma konusunda yetersiz kaldı."

Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her platformda savunmaya devam edeceğinin altını çizen Yalçın, "Er ya da geç İsrail bu savaş suçlarının hesabını verecek. Biz Türkiye olarak, soykırımları durduran ve savaş suçlularının en hızlı şekilde yargılanmasını mümkün kılan bir küresel sistem için mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.