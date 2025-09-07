Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti öncülüğünde 30 milletvekili Refah Sınır Kapısı'na gidiyor
İşgalci İsrail'in Gazze'deki vahşetine en çok ses getiren ve her fırsatta dile getiren Türkiye oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti öncülüğünde milletvekilleri işgalcilerin zulmüne dikkat çekmek için Refah Sınır Kapısı'na gidecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, yaşanan soykırım ve insani krize dikkati çekmek amacıyla AK Parti öncülüğünde, milletvekillerinden oluşan bir heyetle yarın Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edeceklerini açıkladı. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, heyette, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerden oluşan 30 kişinin yer alacağını belirterek Gazze'nin ve Filistin halkının yanında olduklarını bir kez daha tüm uluslararası kamuoyuna duyuracaklarını vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, yaşanan soykırım ve insani krize dikkati çekmek amacıyla AK Parti öncülüğünde, milletvekillerinden oluşan bir heyetle yarın Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edeceklerini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, heyette, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerden oluşan 30 kişinin yer alacağını belirtti.
SOYKIRIM VE İNSANİ KRİZE DİKKAT ÇEKİLECEK
Ziyaretle, Gazze'nin ve Filistin halkının yanında olduklarını bir kez daha tüm uluslararası kamuoyuna duyuracaklarını vurgulayan Yalçın, "AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak, Gazze'de yaşanmakta olan soykırım ve devam eden insani krize dikkati çekmek amacıyla milletvekillerimizden oluşan bir heyetle Refah Sınır Kapısı'na ziyaret gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
"DÜNYA BU VAHŞETİ DURDURMA KONUSUNDA YETERSİZ"
Yalçın, Filistin halkının direncinin bombalarla, füzelerle kırılmadığına, şimdi de açlığın ve kıtlığın silah olarak kullanıldığına işaret etti:
"Neredeyse her gün açlıktan yaşamını yitiren çocukların haberi geliyor. İsrail aynı zamanda hastaneleri ve sivil altyapıyı da bombalamaya devam ediyor. Şimdi de Gazze'yi işgal planını seslendiriyorlar. İsrail'in bu hak ve hukuk tanımazlığı, saldırganlığı mutlaka durdurulmalıdır. Pervasızca hareket ederek tüm bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyorlar. Küresel sistem bu aymazlığı sadece seyrediyor. Tüm bunlar uluslararası toplumun ve kuruluşların gözü önünde oluyor. Maalesef dünya bu saldırganlığı ve vahşeti durdurma konusunda yetersiz kaldı."
Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her platformda savunmaya devam edeceğinin altını çizen Yalçın, "Er ya da geç İsrail bu savaş suçlarının hesabını verecek. Biz Türkiye olarak, soykırımları durduran ve savaş suçlularının en hızlı şekilde yargılanmasını mümkün kılan bir küresel sistem için mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: SINIR KAPISINDA AÇIKLAMA YAPILACAK
Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda düzenlenecek ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ömer İleri, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, milletvekilleri Derya Yanık, Nazım Elmas, Tuba Köksal, Nurettin Alan, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Bülent Tüfenkci, Mustafa Köse, Mustafa Arslan, Ayşe Keşir, Orhan Yegin, Ahmet Fethan Baykoç, Mehmet Akif Yılmaz, Nazım Maviş, Ümmügülşen Öztürk, Halis Dalkılıç, Seda Gören Bölük, Mervan Gül ve diğer AK Parti milletvekilleri yer alacak.
