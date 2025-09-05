05 Eylül 2025, Cuma
TBMM'de Terörsüz Türkiye toplantısı! İşte tarihler

Giriş: 05.09.2025 15:03
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 11 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde Meclis çatısı altında toplanacak.

