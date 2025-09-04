04 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.09.2025 15:34 Güncelleme: 04.09.2025 15:35
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Katarlı mevkidaşı Al-Mannai ile biraraya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai'yi kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai'yi ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

