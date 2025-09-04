Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Katarlı mevkidaşı Al-Mannai ile biraraya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai'yi kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai'yi ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.