Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında flaş! 2 şüpheliye tutuklama talebi

04 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 16:44 Güncelleme: 04.09.2025 16:46
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanacak.

