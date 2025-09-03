Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon!

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda, 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliyi yakaladıklarını, zanlılardan 64'ünün tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerler şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiğini belirtti.

Şüphelilerin, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandıklarını belirten Yerlikaya, şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıklarının belirlendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını ve zanlıların banka hesaplarında 28 milyon lira işlem hacmi bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."