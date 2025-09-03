Bandırma’da CHP usulü demokrasi! Delege seçimlerinde skandal
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen CHP delege seçimleri, usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Bandırma'da seçim sonrası işe alınarak CHP'ye üye yapılan personele otobüste mühürlü zarflar dağıtıldı ve turuncu listeye oy vermeleri için baskı yapıldı. Kameralar skandal görüntüleri kaydetti.
31 Ağustos Pazar günü yapılan delege seçimlerinde, belediye personeline Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu listeye oy vermeleri için mobbing uygulandı.
Sabah'ın haberine göre belediye personeli, minibüslerle seçim yerlerine götürülürken tek tek mühürlü zarflar dağıtıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Zarfların sayısı ve kimlere verildiği belli olurken, sandık sonrası turuncu listeye ait oy pusulasının eksiksiz çıkıp çıkmadığı da kontrol edildi.
Beyaz liste adayı Merve Polat, ortaya çıkan skandal görüntüler sonrası İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edip etmeyeceğini değerlendirmekte. Bazı üyeler ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmayı planlıyor.
Bandırma Belediye Başkanlığı ve CHP Bandırma İl Başkanlığı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
DELEGE SEÇİMİ DEĞİL MEYDAN MUHAREBESİ
15 Eylül'deki 'şaibeli kurultay' davası öncesi CHP'de gerginlik zirve yaptı.
Temmuz ayında tepki çeken bir karar alarak kongre takvimini ilan eden parti yönetimi, 13 Ağustos'tan itibaren mahalle delege seçimlerini başlattı.
O tarihten bu yana birçok il ve ilçede genel merkez destekçileri ile parti içi muhalefet arasında sert arbedeler yaşandı, ağza alınmayacak küfürler salonları inletti.
TEKME, TOKAT, KÜFÜR...
Sabah'ın haberine göre Tunceli Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen delege seçimlerinde eski il başkanı Ali Mustafa Çelik ile bazı partililer arasında sözlü tartışma çıktı. Ağır küfürlerin edildiği seçimlerde kısa süre içerisinde iki taraf birbirine girdi.
CHP'nin kalesi olarak adlandırılan İzmir Karşıyaka'daki seçimlere de yine kavgalar ve küfürler damga vurdu. Oy sayımı sırasında yaşanan sert tartışmalar kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Arbedede iki taraf tekme tokat birbirine saldırırken, hafif yaralananlar da oldu.
İPTAL KARARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Afyonkarahisar'daki Merkez ilçe mahalle seçimlerinde de tansiyon yükseldi.
Bazı partililerden fiziki saldırı girişimine maruz kaldığını öne süren Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu, genel merkezden gelen talimatı okuyarak seçimin iptal edildiğini açıkladı. İptal kararı sonrası ortalık savaş alanına döndü. Parti önünde sert arbedeler yaşandı.
SAMSUN'DA GÖZALTILAR
Seçimlerin başladığı ilk hafta Samsun Atakum'da yaşanan kavgada ise 1 kişi beyin kanaması geçirmiş, 2 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yine İzmit'te yaşanan arbedede partililer birbirine girmiş ve iki taraf uzun süre sakinleştirilememişti.
GENEL MERKEZ BASKISI
Partililerin beklenilen ilgiyi göstermediği delege seçimlerine bir yandan da genel merkez baskısı damga vurdu. Marmaris başta olmak üzere bazı ilçelerde yönetim kadrolarının seçmenlere taraf gösteren antidemokratik tutumları, gerginliği zirveye çıkardı.
Birçok noktada ise hile ve usulsüzlük iddiaları parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı. Erzurum Palandöken'de delege seçim tarihini hileyle öne çekme girişimi olduğu öne sürülürken, bu skandal partilileri mahkemelik olmanın eşiğine getirdi.
'YÜZDE 70 DEĞİŞİM' HEDEFİ
Şaibeli kurultay davasının sonucunu bile beklemeden delege yapısını değiştirmek için kolları sıvayan parti yönetimi, iç muhalefetten sert tepki görmüştü. Partili muhalifler kongre takviminin bu süreçte başlatılmasını, 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumluyor.
Genel merkezin ise kongreler süreci ile birlikte delege yapısında en az yüzde 70 oranında değişim sağlayarak, mahkemenin nihai kararı öncesi 'koltuğu sağlama almayı hedeflediği' iddia ediliyor.
