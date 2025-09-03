Bant sever CHP yürüyen bantları söktü! Vatandaş isyanda

YAŞLI, ENGELLİ VE ÇOCUKLU VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİ ARTIRIYORLAR

Bilal K., "Her gün bu yolu kullanıyorum. Bantların kaldırıldığını görünce kayda başladım. Halkın malı olan bir sistemi sökmek yanlış dedim. Ancak telefonum elimden alınarak fotoğraflarım silindi" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, bantların tamir edilmesi gerekirken kaldırılmasının İstanbul gibi bir metropolde kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Ayrıca bantların satılacağı iddiası da dile getirilirken, yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyetinin artacağı vurgulanıyor. Yaşanan bu gelişme, İstanbul'un ulaşım sorunlarına yeni bir tartışma konusu eklemiş durumda. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Gayrettepe İstasyonu'nda, yaya geçiş kapasitesini artırmak amacıyla yürüyen bantlar kaldırılmaya başlandı.

YÜRÜYEN BANTLAR SÖKÜLÜP YERİNE FAYANS DÖŞEDİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan metro hatlarında bulunan yürüyen bantların bir bir kaldırılıp yerine fayansların yerleştiği ve 185 metrelik mesafenin ise yürüyen bantların söküldüğü yerine fayans yapılırken çevresinin vatandaşların görmemesi için uzun bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

SABAH GAZETESİ MUHABİRİNİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARI SİLDİRMEK İSTEDİLER

SABAH muhabiri olarak bu alanın fotoğrafının çekilmesi sonucunda ise güvenlik görevlileri vatandaşların fotoğraflarını çektiği iddasıyla telefondaki görüntülerin silinmesi için polis memurlarına şikayette bulunuldu.

Polislerin gazeteciye vatandaşların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddası ile telefona el koymak istediklerinde ise gazeteci tarafından kimliği açıklanarak vatandaşların çekilmediğini sadece metro içinde eksik çalışmaların görüntülendiğini söyledi. Polisler ise çekimlerin kaldırılan yürüyen bantların olduğunu görünce görüntüyü silmekten vazgeçti.