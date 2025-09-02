Düşen parçayı almak istemişti! Kazana giren işçi yaşamını yitirdi
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında yaşanan kimyasal zehirlenme yaşayan işçi Ferdi H. yaşamını yitirdi.
Bir boya fabrikasında düşen bir parçayı almak için girdiği kazanda zehirlenen Ferdi H. Hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz adam yaşamını yitirdi.
DÜŞEN PARÇAYI ALMAK İSTEDİ AMA…
Olay, akşam saatlerinde Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana geldi. İşçilerden Ferdi H., boya kazanına düşen bir parçayı almak için içine girdi.
KİMYASAL MADDE KOKUSUNDAN ETKİLENDİ
Bir süre sonra kimyasal madde kokusundan zehirlenen Ferdi H., bilincini kaybetti. Arkadaşını baygın görüp kazana giren M.D. de kazan içinde kimyasal madde kokusundan etkilendi. Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla fabrikaya polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazandan çıkardığı işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ferdi H. kurtarılamazken, M.D.'nin ise tedavisi sürüyor. Hastanenin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) bölümüne şerit çekilerek önlem alındığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
