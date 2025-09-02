Düşen parçayı almak istemişti! Kazana giren işçi yaşamını yitirdi

Bir boya fabrikasında düşen bir parçayı almak için girdiği kazanda zehirlenen Ferdi H. Hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz adam yaşamını yitirdi.

DÜŞEN PARÇAYI ALMAK İSTEDİ AMA…

Olay, akşam saatlerinde Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana geldi. İşçilerden Ferdi H., boya kazanına düşen bir parçayı almak için içine girdi.