Başkan Erdoğan AK Partili kadın belediye başkanlarını kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 17:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

AK Parti Genel Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da hazır bulundu.

