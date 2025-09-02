Bakan Tunç yeni adli yılda yargı mensuplarıyla bir araya geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adli yıl vesilesiyle Yargıtay Başkanlığı’nda düzenlenen resepsiyona katılarak yargı mensupları ile bir araya geldi.
Yargıtay Başkanlığı'nda yeni adli yıl nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan ülkemize ve milletimize hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımızın her bir neferine teşekkür ediyorum" diyerek başarılı bir çalışma dönemi diledi.
"ADALET BAYRAĞINI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ"
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Yeni adli yıl nedeniyle Yargıtay Başkanlığında düzenlenen resepsiyonda yargı mensuplarımızla bir araya geldik.
Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan ülkemize ve milletimize hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımızın her bir neferine teşekkür ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum.
Adalet bayrağını hep birlikte dalgalandırarak daha yükseklere taşıyacağız.
