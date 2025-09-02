Bakan Tunç yeni adli yılda yargı mensuplarıyla bir araya geldi

(fotoğraf - X platformu)

"ADALET BAYRAĞINI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yeni adli yıl nedeniyle Yargıtay Başkanlığında düzenlenen resepsiyonda yargı mensuplarımızla bir araya geldik.

Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan ülkemize ve milletimize hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımızın her bir neferine teşekkür ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum.

Adalet bayrağını hep birlikte dalgalandırarak daha yükseklere taşıyacağız.