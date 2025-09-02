AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası net mesaj: PKK’nın tüm uzantıları feshedilmeli

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Nazileri bile geri bırakacak katliam gerçekleştiriyorlar. Bütün dünyada Filistin'in tanınması yönünde çok anlamlı bir hareketlilik var. Bu hareketlilik karşısında ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi çok yanlış olmuştur. Gerek Mahmud Abbas, gerek diğer yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi hakkaniyetsiz ve adaletsiz bir karardır. Bu karardan geri dönülmesi gerekir. Filistinlilerin sesinin duyulması, meselenin doğası ve hakkaniyeti gereğidir. Filistin'in sesi olma konusunda en gür ses sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkmaktadır. Filistin davası, Netanyahu'nun soykırım BM Genel Kurulu'na damga vuracaktır.

Zafer Haftası ayında önemli gelişmeler oldu. Çelik Kubbe konusunda geldiğimiz nokta, tüm dünyada yankılandı. Savunma sanayiimizde önemli bir eşik geçilmiş oldu. Bize ambargo uygulayanlar Türkiye'nin geldiği noktayı manşetlerinde yayınladılar. Savunma sanayiimizin geldiği nokta gurur vericidir. Bazı komşu ülkeler, Çelik Kubbe'nin kendileri için tehdit olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir.

Suriye'deki olaylar sebebiyle çok sayıda gemi Akdeniz'e gönderildi ki balıkçı teknesi koyacak yer kalmadı. Mavi Vatan konusunda gelişmeler çok kıymetli ve önemlidir. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın hayata geçirilmesi de son derece önemlidir.

ÇELİK KUBBE SİSTEMİ

Zafer Haftası ayında önemli gelişmeler oldu. Çelik Kubbe konusunda geldiğimiz nokta, tüm dünyada yankılandı. Savunma sanayiimizde önemli bir eşik geçilmiş oldu. Bize ambargo uygulayanlar Türkiye'nin geldiği noktayı manşetlerinde yayınladılar. Savunma sanayiimizin geldiği nokta gurur vericidir. Bazı komşu ülkeler, Çelik Kubbe'nin kendileri için tehdit olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir. Ancak Doğu Akdeniz ve Ege'de kimse yanlış işler peşinde koşmamalıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye konusu her zaman gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılış konuşmasında bu konuya değindi. Komisyonun odak noktası PKK'nın feshidir. PKK'nın tüm uzantılarının feshedilmesi gerekiyor.

Vatandaşımız müsterih olsun, terörsüz Türkiye sürecinde bir pazarlık söz konusu değil.

CHP'NİN İSTANBUL KONGRESİ İPTALİ

MYK'da CHP İstanbul Kongresi iptali ile ilgili konuşmadık. MYK'da bunu herhangi bir şekilde değerlendirmedik. Nihayetinde mahkeme ile ilgili bir süreç, bazı yayınlarda kayyum atandı falan deniyor. Halbuki yargı süreci gördüğümüz kadarıyla devam ediyor. İhtiyati tedbir kararı almış orada mahkeme ve daha önceki bir CHP il yönetimini tekrar atamış. Bir öncekinde siyasi yasaklık durumu olduğu içindir belki o. Onu tabii mahkemenin nasıl takdir ettiğini bilemiyorum. Ama bu ihtiyati tedbir olarak gündeme gelmiş bir şey. Tabii biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz. Ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunu mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması da işleyen yargı süreciyle ilgilidir. O bakımdan onunla ilgili herhangi bir detay değerlendirme yapmamız doğru değil. Ama görüldüğü kadarıyla CHP yönetimi alınmış ve daha önceki bir CHP il yönetimi oraya ihtiyati tedbir açısından, yani kayyum olarak değil, koyulmuş ve yargı süreci dönüyor. İtiraz süreci devam ediyor. Biz de onu takip ediyoruz.

Ömer Çelik, Özel'in 'Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor' ifadelerine yanıt vererek, "Özgür Özel'de ciddi bir siyasi navigasyon problemi var. En azından Sinopta'ki balıkları rahat bıraksın." dedi.