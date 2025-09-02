ABD’nin İran ticaretinde yeni perde! Irak menşeli satışa yaptırım kararı

İran petrollerini karıştırarak bu yolla 300 milyar dolarlık gelir elde eden kaçaklık ağına ilişkin yeni yaptırım kararlarını açıklayan ABD Hazine Bakanlığı, Irak ve St. Kitts & Nevis vatandaşı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden iş insanı Waleed al-Samarra'nin İran petrolünü uluslararası pazarlara satan bir gemi filosunu yönettiğini ve İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırdığını ardından söz konusu petrolü Irak menşeli olarak satarak yaptırımlardan kaçtığını ifade etti.

GEMİDEN GEMİYE TRANSFER İDDİASI



Al-Samarra'nin operasyonlarını yönetmek için BAE merkezli Babil Navigation DMCC ve Galaxy Oil FZ LLC adlı iki şirketi kullandığını aktaran OFAC, Al-Samarra'nin İran petrolünü Irak petrolüne Liberya bayraklı Adena, Liliana, Camilia, Delfina, Bianca, Roberta, Alexandra, Bellagio ve Paola adlı gemilerle Basra Körfezi'nde gemiden gemiye transferler ve Irak limanlarında yaptığı operasyonlarda karıştırdığını açıkladı.

300 MİLYON DOLARLIK GELİR



OFAC, Al-Samarra'nin faaliyetlerini gizlemek için gece vaktini tercih ettiğini ve gemi tanımlama sistemi olan Otomatik Tanımlama Sistemi'ndeki (OTS) boşlukları kullandığını belirtti. OFAC, Al-Samarra'nin faaliyetleri ile İran'ın tahminen yılda yaklaşık 300 milyon dolar gelir ettiğini aktardı.



OFAC, bu kapsamda Al-Samarra'yı, Al-Samarra'nın sahip olduğu Babil Navigation DMCC ve Galaxy Oil FZ LLC adlı iki şirketi, söz konusu şirketlerle bağlantısı olan Tryfo Navigation Inc., Keely Shiptrade Limited, Odiar Management S.A., Panarea Marine S.A. ve Topsail Shipholding Inc. adlı şirketler ile Liberya bayraklı Adena, Liliana, Camilia, Delfina, Bianca, Roberta, Alexandra, Bellagio ve Paola adlı gemilerin yaptırım listesine alındığını açıkladı.