TOGG’dan 2 yeni model! Elektrikli araç sayısı katlanacak I Türkiye hedef büyüttü

ŞARJ ALTYAPISI VE FİYATLANDIRMA

Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının da hızla geliştiğini aktaran Öz, "Şu anda 81 ilimizde şarj istasyonları bulunmaktadır. 25 Ağustos 2025 itibarıyla toplam 33 bin 807 adet şarj noktası mevcut; bunlardan 19 bin 372 adedi AC, 14 bin 435 adedi ise DC sokettir" dedi.

Şarj hizmetlerinin fiyatlandırmasına ilişkin de açıklama yapan Öz, "Ülkemizde şarj hizmeti, araca aktarılan birim enerji bedeli üzerinden uygulanmakta olup, başka bir ad altında ücret talep edilmemektedir. Bu uygulama, hem fiyat karşılaştırmasını kolaylaştırmakta hem de elektrikli araç piyasasının gelişimine katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.