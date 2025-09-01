01 Eylül 2025, Pazartesi
TOGG'dan 2 yeni model! Elektrikli araç sayısı katlanacak I Türkiye hedef büyüttü

01.09.2025
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, yeni modelleriyle elektrikli araç sayısının hızla artmasını hedefliyor. Elektrikli araçların dünyadaki yerine ilişkin açıklama yapan EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, TOGG’un 2 yeni modelinin piyasaya sunulmasına ilişkin konuştu. Öz bununla, "2030’da 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarımızda olmasını öngörmekteyiz." dedi.

EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, Türkiye'nin elektrikli araç pazarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öz, TOGG'un üretim kapasitesinin artırılması ve T10X'in yanı sıra T10F gibi yeni modellerin piyasaya sunulmasıyla, 2030 yılına kadar Türkiye'de 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarda olmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu gelişmenin, hem elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırması hem de karbon salınımının azaltılması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

2 YENİ MODEL HAZIR

EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, elektrikli araçların Türkiye yollarındaki yaygınlaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Öz, "Önümüzdeki dönemde TOGG'un üretim kapasitesinin artması ve T10X'in yanında T10F gibi yeni model araçları piyasaya sunmasıyla 2030 yılında 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarımızda olmasını öngörmekteyiz" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DÜNYADAKİ YERİ

Öz, elektrikli araçların küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. 2024 yılında dünya genelinde elektrikli otomobil satışlarının 17 milyonu aştığını ve satış payının yüzde 20'nin üzerine çıktığını belirten Öz, "Sadece 2023 yılına kıyasla 2024'te satılan ek 3,5 milyon elektrikli otomobil, 2020 yılında dünya çapında satılan toplam elektrikli otomobil sayısından daha fazladır. Çin liderliğini sürdürdü; satılan 11 milyondan fazla elektrikli otomobil, sadece iki yıl önceki küresel satışların üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI

Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'deki elektrikli araç sayısının yaklaşık 292 bin olduğu belirtiliyor. Öz, TOGG'un üretim kapasitesinin artması ve yeni modellerin piyasaya çıkmasıyla bu sayının 2030'da 1 milyonu aşacağını öngördüklerini kaydetti. Ayrıca, bu artışın karbondioksit emisyonlarının azaltılması, kentlerde hava kalitesinin iyileştirilmesi ve fosil yakıtlara olan ithalat bağımlılığının azalmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

ŞARJ ALTYAPISI VE FİYATLANDIRMA

Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının da hızla geliştiğini aktaran Öz, "Şu anda 81 ilimizde şarj istasyonları bulunmaktadır. 25 Ağustos 2025 itibarıyla toplam 33 bin 807 adet şarj noktası mevcut; bunlardan 19 bin 372 adedi AC, 14 bin 435 adedi ise DC sokettir" dedi.

Şarj hizmetlerinin fiyatlandırmasına ilişkin de açıklama yapan Öz, "Ülkemizde şarj hizmeti, araca aktarılan birim enerji bedeli üzerinden uygulanmakta olup, başka bir ad altında ücret talep edilmemektedir. Bu uygulama, hem fiyat karşılaştırmasını kolaylaştırmakta hem de elektrikli araç piyasasının gelişimine katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

