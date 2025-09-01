TOGG’dan 2 yeni model! Elektrikli araç sayısı katlanacak I Türkiye hedef büyüttü
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, yeni modelleriyle elektrikli araç sayısının hızla artmasını hedefliyor. Elektrikli araçların dünyadaki yerine ilişkin açıklama yapan EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, TOGG’un 2 yeni modelinin piyasaya sunulmasına ilişkin konuştu. Öz bununla, "2030’da 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarımızda olmasını öngörmekteyiz." dedi.
EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, Türkiye'nin elektrikli araç pazarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öz, TOGG'un üretim kapasitesinin artırılması ve T10X'in yanı sıra T10F gibi yeni modellerin piyasaya sunulmasıyla, 2030 yılına kadar Türkiye'de 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarda olmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu gelişmenin, hem elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırması hem de karbon salınımının azaltılması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.
2 YENİ MODEL HAZIR
EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, elektrikli araçların Türkiye yollarındaki yaygınlaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Öz, "Önümüzdeki dönemde TOGG'un üretim kapasitesinin artması ve T10X'in yanında T10F gibi yeni model araçları piyasaya sunmasıyla 2030 yılında 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarımızda olmasını öngörmekteyiz" dedi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DÜNYADAKİ YERİ
Öz, elektrikli araçların küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. 2024 yılında dünya genelinde elektrikli otomobil satışlarının 17 milyonu aştığını ve satış payının yüzde 20'nin üzerine çıktığını belirten Öz, "Sadece 2023 yılına kıyasla 2024'te satılan ek 3,5 milyon elektrikli otomobil, 2020 yılında dünya çapında satılan toplam elektrikli otomobil sayısından daha fazladır. Çin liderliğini sürdürdü; satılan 11 milyondan fazla elektrikli otomobil, sadece iki yıl önceki küresel satışların üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI
Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'deki elektrikli araç sayısının yaklaşık 292 bin olduğu belirtiliyor. Öz, TOGG'un üretim kapasitesinin artması ve yeni modellerin piyasaya çıkmasıyla bu sayının 2030'da 1 milyonu aşacağını öngördüklerini kaydetti. Ayrıca, bu artışın karbondioksit emisyonlarının azaltılması, kentlerde hava kalitesinin iyileştirilmesi ve fosil yakıtlara olan ithalat bağımlılığının azalmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
ŞARJ ALTYAPISI VE FİYATLANDIRMA
Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının da hızla geliştiğini aktaran Öz, "Şu anda 81 ilimizde şarj istasyonları bulunmaktadır. 25 Ağustos 2025 itibarıyla toplam 33 bin 807 adet şarj noktası mevcut; bunlardan 19 bin 372 adedi AC, 14 bin 435 adedi ise DC sokettir" dedi.
Şarj hizmetlerinin fiyatlandırmasına ilişkin de açıklama yapan Öz, "Ülkemizde şarj hizmeti, araca aktarılan birim enerji bedeli üzerinden uygulanmakta olup, başka bir ad altında ücret talep edilmemektedir. Bu uygulama, hem fiyat karşılaştırmasını kolaylaştırmakta hem de elektrikli araç piyasasının gelişimine katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ağızda dağılan kıyır kıyır kandil simidi tarifi: Mahlepli ve mahlepsiz en kolay yöntem
- Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
- Mevlid Kandili’nde oruç tutmak farz mı, nasıl niyet edilir? Oruç ne zaman tutulmalı?
- Hacet namazı kaç rekat? Mevlid Kandili’nde hacet namazı nasıl kılınır, hangi sureler okunur? Diyanet açıkladı
- "Aşk ve Gözyaşı"ndan yeni tanıtım! Bazı hikayeler yeniden yazıldığında, ilkinden bile güzel olur
- Gözleri KaraDeniz ne zaman, konusu nedir? Gözleri KaraDeniz’in başrolleri karakterlerini anlattı! İşte ilk bölüm fragmanı
- Adli tatil ne zaman bitiyor? 2025-2026 yargı yılı başladı mı? Yeni adli yıl çalışma takvimi
- Engelli çocuğu bulunan annelere erken emeklilik: Kimler bu haktan yararlanabilir, şartlar neler? Başvuru süreci nasıl işliyor?
- Optik illüzyon testi: 12 saniyede 2 kedi arasındaki 3 farkı bulabilir misin?
- Mandıra Filozofu nerede çekildi, konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler var?
- Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?