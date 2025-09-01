CHP'li başkan ve İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a Hatay teşekkürü: Çok doğru hizmetler yapılıyor
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay’da devam eden inşa çalışmalar nedeniyle İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Çirkin, “Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor” şeklinde konuşurken CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de Uzun Çarşı’da yürütülen çalışmalara yönelik “Çok güzel oluyor, ellerinize sağlık” dedi.
İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve CHP'li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da devam eden inşa çalışmaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen inşa çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Bakan Kurum, gittiği şehirlerde farklı siyasi partilerden bölge milletvekilleri ve belediye başkanları ile koordinasyon toplantılarında bir araya geliyor. Bakan Kurum, ağustos ayında Hatay'da yerel yöneticilerle deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı yaptı.
Toplantıda söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Bakan Kurum'a kentteki çalışmaları için teşekkür ederek şunları söyledi: Öncelikle değerli hizmetlerimizden dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Zat-ı alinizin de zaman zaman bürokrasiyi azaltmak adına bu hizmetlerde risk aldığınızı da biliyoruz.
Milletvekili Çirkin kentte deprem anıtı yapılması ile ilgili taleplerin konuşulduğunu belirterek, "Benim şahsi düşüncem biz bu depremi unutmak istiyoruz. Anıt istemiyoruz. Zaten depremin en büyük anıtı bu binalar. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Hataylı çok acı çekti. O anıtı görünce de içi sızlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.
CHP'Lİ BAŞKAN: EMEKLERİNİZE SAĞLIK, YÜZ BİNLERCE KONUT YAPILIYOR
Aynı toplantıda konuşan CHP'li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de inşa edilen konutlarla ilgili, "Mümkün olduğunca bugüne kadar sizlerle uyumlu süreç geçirdik. Sayın Bakanım emeklerinize sağlık hakikaten yüz binlerce konut yapılıyor. Ayrıca tarihi Antakya bölgesi Uzun Çarşı çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık" diye konuştu. Başkan Özgün, toplantıda yeni yerleşim alanları için çöp konteyneri talep etti. Bakan Kurum da Bakanlık yetkililerini yönlendirerek talebin Valilik tarafından incelenerek gereğinin yapılması için talimat verdi.
