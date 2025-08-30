"İnat Box" üzeriden 14 milyonluk hırsızlık! Çok sayıda tutuklama var! İşte şebekenin sinsi planı

Bir yandan dizi, film ve spor karşılaşmalarını ücretsiz izlemek isteyen binlerce kullanıcı, diğer yandan bu masum görünen merakın arkasına gizlenmiş milyonluk bir dolandırıcılık… İstanbul'da başlatılan soruşturma, "İnat Box" isimli korsan yayın uygulamasının yalnızca telif hakkı ihlaliyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların banka hesaplarını hedef alan büyük bir siber vurgunun kapısını araladığını ortaya çıkardı.

MİLYONLUK "İNOT BOX" DOLANDIRICILIĞI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet üzerinden ücretli platformlardaki dizi, film ve spor müsabakalarını ücretsiz şekilde izlenmesine imkân tanıyan "İnat Box" uygulaması üzerinden milyonluk vurgun yapıldığı belirlendi.

14 MİLYON 700 BİN LİRALIK VURGUN

Uygulamanın cep telefonlarına indirildikten sonra içerisine gizlenmiş zararlı yazılım sayesinde kullanıcıların internet bankacılığına yetkisiz erişim sağlandığı tespit edildi. Özellikle gece saatlerinde yapılan bu girişimlerle 46 vatandaşın banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 TL haksız kazanç elde edildi.

SAVCILIK 75 ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Soruşturma kapsamında finansal analiz raporları, banka kamera kayıtları, HTS verileri ve baz istasyonu sinyalleri incelendi. Çalışmalar sonucunda dolandırıcılık faaliyetlerini organize eden 75 şüpheli belirlendi. Tespit edilen kişilerden 7'sinin halihazırda cezaevinde bulunduğu, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu ortaya çıktı.

21 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Savcılık talimatıyla 26 Ağustos 2025'te İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 10 şüpheli, ifadelerinin ardından kolluk aşamasında serbest bırakıldı.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 33 şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı. Ardından 27'si tutuklama talebiyle, 4'ü adli kontrol şartıyla İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 27 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.