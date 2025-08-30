Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın acı günü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli vefat etti. Kefelinin cenazesi yarın kikindi namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Kefeli'nin cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Ayrıca, Ahmet İlhan Kefeli için defin sonrası Vadi İstanbul Camisi'nde mevlit ve dua okunacağı öğrenildi.