30 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın acı günü

Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın acı günü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.08.2025 22:12
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç’ın acı günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli vefat etti. Kefelinin cenazesi yarın kikindi namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli vefat etti.

Kefeli'nin cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Ayrıca, Ahmet İlhan Kefeli için defin sonrası Vadi İstanbul Camisi'nde mevlit ve dua okunacağı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç’ın acı günü Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç’ın acı günü Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç’ın acı günü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör