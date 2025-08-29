29 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.08.2025 17:00 Güncelleme: 29.08.2025 17:02
MHP lideri Bahçeli kuliste vekillerle selamlaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu'yla TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı.

Bahçeli, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı.

Kurabiyeleri yediği için sağlıklı olduğunu belirten CHP Osmaniye Milletvekili Kaya, dedesi ile Bahçeli'nin babasının tanıştığını aktardı.

