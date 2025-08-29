MHP lideri Bahçeli kuliste vekillerle selamlaştı

Bahçeli, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı.

Kurabiyeleri yediği için sağlıklı olduğunu belirten CHP Osmaniye Milletvekili Kaya, dedesi ile Bahçeli'nin babasının tanıştığını aktardı.