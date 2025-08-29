DMM'den "masa taşıma" iddialarına jet yalanlama: Manipülatif içeriklere itibar edilmemeli

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki generalle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde masa taşıdı" şeklindeki yapılan paylaşım iddialarını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki generalle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde masa taşıdı" iddiasıyla paylaşımlar yapılmaktadır.

28 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Teknofest Mavi Vatan Açılış Töreni düzenlenmiştir. Törende Cumhurbaşkanımıza, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından millî uçak gemisi maketi takdim edilmiştir.

Bu tür törenlerde hediye takdimi her zaman ev sahibi kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Bahse konu görüntüler de yalnızca bu protokol teamülünün bir yansımasıdır.

Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan iddialar asılsız, manipülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon faaliyetidir. Bu paylaşımlar, devlet kurumlarını hedef alarak algı operasyonu yürütmeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür manipülatif içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur.