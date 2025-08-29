Bakan Kurum’dan net mesaj: Devletimiz tüm imkanları ile milletin yanında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları...

Devletimiz tüm imkanları ile milletin yanında. Yanan her evin yerine yenisini yapacağız. 'Ormanlık alanlar ranta açılıyor' dediler ne oldu ormanlık alanlar ranta açılmadı, afetzedeler evlerine kavuşuyor.

Ayrıntılar geliyor...