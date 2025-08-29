Bakan Kurum’dan net mesaj: Devletimiz tüm imkanları ile milletin yanında

29 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 15:12 Güncelleme: 29.08.2025 15:19
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. Kurum, "Devletimiz tüm imkanları ile milletin yanında. Yanan her evin yerine yenisini yapacağız. 'Ormanlık alanlar ranta açılıyor' dediler ne oldu ormanlık alanlar ranta açılmadı, afetzedeler evlerine kavuşuyor." dedi.

Kurum'un açıklamalarından satır başları...
