Başkan Erdoğan ve eşinden Savarona’ya ziyaret

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar ile birlikte Savarona yatını ziyaret etti.

Ziyarette aileye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik ett