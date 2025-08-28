Bakan Yerlikaya’dan Ahlat’a yerleştirilen Ahıska Türklerine ziyaret: Her zaman yanlarındayız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ahlat ilçemize iskan edilen Ahıska Türkü kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kıymetli Kibriye ninemizin evine misafir olduk" dedi.

"TÜM İMKANLARLA HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahıskalı büyüklere ve küçüklere samimi ev sahiplikleri için teşekkür etti.