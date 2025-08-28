Bakan Yerlikaya'dan Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türklerine ziyaret: Her zaman yanlarındayız
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya ziyarete ilişkin "Dualarıyla, güler yüzleriyle bizleri karşılayan büyüklerimizin ellerinden öptük. Kardeşlerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarındayız." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ahlat ilçemize iskan edilen Ahıska Türkü kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kıymetli Kibriye ninemizin evine misafir olduk" dedi.
"TÜM İMKANLARLA HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahıskalı büyüklere ve küçüklere samimi ev sahiplikleri için teşekkür etti.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Ahlat ilçemize iskan edilen Ahıska Türkü kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kıymetli Kibriye ninemizin evine misafir olduk. Komşuları Numan dedemiz ve Bergüzel ninemizle birlikte sohbet ettik; dualarıyla, güler yüzleriyle bizleri karşılayan büyüklerimizin ellerinden öptük. Kardeşlerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, devletimizin tüm imkânlarıyla her zaman yanlarındayız."
