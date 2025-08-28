28 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya'dan Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türklerine ziyaret: Her zaman yanlarındayız

Bakan Yerlikaya'dan Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türklerine ziyaret: Her zaman yanlarındayız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 17:42 Güncelleme: 28.08.2025 17:45
ABONE OL
Bakan Yerlikaya’dan Ahlat’a yerleştirilen Ahıska Türklerine ziyaret: Her zaman yanlarındayız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya ziyarete ilişkin "Dualarıyla, güler yüzleriyle bizleri karşılayan büyüklerimizin ellerinden öptük. Kardeşlerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarındayız." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ahlat ilçemize iskan edilen Ahıska Türkü kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kıymetli Kibriye ninemizin evine misafir olduk" dedi.

"TÜM İMKANLARLA HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahıskalı büyüklere ve küçüklere samimi ev sahiplikleri için teşekkür etti.

XX

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Ahlat ilçemize iskan edilen Ahıska Türkü kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kıymetli Kibriye ninemizin evine misafir olduk. Komşuları Numan dedemiz ve Bergüzel ninemizle birlikte sohbet ettik; dualarıyla, güler yüzleriyle bizleri karşılayan büyüklerimizin ellerinden öptük. Kardeşlerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, devletimizin tüm imkânlarıyla her zaman yanlarındayız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yerlikaya’dan Ahlat’a yerleştirilen Ahıska Türklerine ziyaret: Her zaman yanlarındayız Bakan Yerlikaya’dan Ahlat’a yerleştirilen Ahıska Türklerine ziyaret: Her zaman yanlarındayız Bakan Yerlikaya’dan Ahlat’a yerleştirilen Ahıska Türklerine ziyaret: Her zaman yanlarındayız
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör