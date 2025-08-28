Bakan Fidan'dan İsrail vurgusu: Tehdit haline geldi | "Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına ilişkin "Biz diyoruz ki tarihten ders çıkaralım. İsrail 1967'de kendisine verilen sınırların çok ötesine gitmiştir, yayılmacılık ve işgal peşindedir. " dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yöçnelik zulmüne ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Fidan "Netanyahu hükümeti hiçbir ahlaki, insani değeri tanıyan durumda değil. " şeklinde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın en baştan ortaya koyduğu vizyon ve bir irade var. Dünyanın bu konu hakkında şekillen retoriği değişti. İsrail'in dokunulmasına dair illüzyon yok oldu. Bu konuda atılan her türlü adım fayda gösteriyor gibi olmasa da orta ve uzun vadede mutlaka etkili olacaktır.

Daha profesyonel düşünerek mücadele etmemiz gerekiyor. Geçmişte de çok dram oldu, 1967 savaşları gibi. Biz diyoruz ki tarihten ders çıkaralım. İsrail 1967'de kendisine verilen sınırların çok ötesine gitmiştir, yayılmacılık ve işgal peşindedir. İsrail artık bir tehdit haline gelmiştir. Filistin, İslam dünyasının jeostratejik sorunu haline dönüşüyor.

İsrail'i durdurma ile ilgili elinde en fazla baskı aracı olan ABD ama bunu kullanmıyor. ABD'nin dünyaya deklare ettiği ne kadar ilke varsa şu anda bunu sonuna kadar çiğneyen bir ülke ile ittifak olduğu ortada.

Amerikan siyaseti bu noktada, kayıtsız şartsız gayri insanı düşüncenin ne kadar ortağı olacaklarını sorgulayacaktı. Netanyahu hükümeti hiçbir ahlaki, insani değeri tanıyan durumda değil.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRGAN TAVRI

'Komşularımızda ne oluyor?' meselesi yıllardır takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir konu. Suriye'de jeopolitik bir kavram var, bunun bölgeye yansıması var. İsrail'in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok.

Üniter devlete sahip olmak için başka etnisitelerin elindne almak ne kadar yanlışsa kendi etnisitemi koruyorum diye bölünme fikirleri de yanlış. YPG'nin Şam'da bir uzlaşma içinde olması, burada tek bir silahlı gücün olması, aynı zamanda ülkedeki grupların kendi dillerini korumaları fevkalade önemli.

(Erdoğan'ın 'Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz.' sözü) Zor bir geçmişimiz oldu, muhtemelen zor bir geleceğimiz de olacak. Biz bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok.

Cumhurbaşkanı'mızı yakından tanıyorum. Milli güvenlik konularında inanılmaz bir hassasiyeti var. Sınırımızın ötesinde bir tehdit oluştuğu zaman, biz onun burada bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız.