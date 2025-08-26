26 Ağustos 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Türkiye’den İsrail’in Suriye’ye saldırılarına sert tepki! "Lanetli planın parçası"

Türkiye’den İsrail’in Suriye’ye saldırılarına sert tepki! "Lanetli planın parçası"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 17:47 Güncelleme: 26.08.2025 20:03
ABONE OL
Türkiye’den İsrail’in Suriye’ye saldırılarına sert tepki! Lanetli planın parçası

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, saldırıları kınadı. Konuya ilişkin AK Parti’den de tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı kınayarak yapılanların güvenlik adı altında insan haklarına hakaret olduğunu belirterek bunun 'lanetli bir planın parçası' olduğunu ifade etti ve 'Bu saldırıların birileri tarafından 'İsrail'in güvenliği' olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir' dedi.

Açıklamada, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıların istikrarı hedef aldığı vurgulandı. "Suriye'de ve bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılması sağlanmalı ve Suriye Hükümeti'nin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen destek sürdürülmelidir" denildi.

Türkiye'nin Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, "terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu" desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de değerlendirmelerde bulundu. Çelik, İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştirerek, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor" dedi.

Çelik, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef aldığını belirterek, bunun "lanetli bir planın parçası" olduğunu ifade etti. "Bu saldırıların birileri tarafından 'İsrail'in güvenliği' olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Suriye'nin siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini en güçlü şekilde açıkladığını hatırlatan Çelik, "Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den İsrail’in Suriye’ye saldırılarına sert tepki! Lanetli planın parçası Türkiye’den İsrail’in Suriye’ye saldırılarına sert tepki! Lanetli planın parçası Türkiye’den İsrail’in Suriye’ye saldırılarına sert tepki! Lanetli planın parçası
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör