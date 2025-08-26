CHP’ye Manisa’da istifa şoku! "Delege seçimlerine müdahale var" dendi: İlçe Başkanı görevi bıraktı

CHP Salihli İlçe Başkanlığı'nda seçim süreci tam anlamıyla krize dönüştü. İlçe başkan adayı olan mevcut başkan Enver Akgün ile Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak parti binasında ortak bir basın açıklaması yaptı.

PARTİ İÇİ KAVGA BÜYÜYOR

Açıklamayı okuyan Olgun Özbudak, CHP'de disiplin suçları işlendiğini öne sürerek, "Yaşananların ivedilikle genel merkez parti disiplin kurullarına taşınması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması artık kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

DELEGE SEÇİMLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

Özbudak, özellikle bazı STK'lar ve partide etkili konumdaki isimlerin, demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. CHP Genel Merkezi'ni sürece acilen müdahale etmeye çağırdı.

"SAĞLIKSIZ SEÇİM ORTAMI OLUŞTURULDU"

İlçe Başkanlığı görevinden ve adaylıktan istifa ettiğini duyuran Enver Akgün ise, seçim sürecinde partinin değerlerine bağlı kaldığını belirterek, "Amacım Salihli'de partimizi daha ileri taşımaktı. Ancak bazı kurumların açık ve örtülü tehditleri ile sağlıksız bir seçim ortamı oluşturuldu. Gerçek bir demokratik yarışın mümkün olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Akgün, "Partimizin ve Salihli'nin geleceğine zarar vermemek adına adaylıktan çekiliyorum, ayrıca bugünden itibaren ilçe başkanlığı görevimden de istifa ediyorum" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.