DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek! Tarih belli oldu

Teröristbaşı Öcalan (ahaber.com.tr)

KOMİSYON SONRASI İLK ZİYARET

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ziyarete ilişkin şu detayları aktardı:

"Terörist elabaşı Öcalan'ın avukatı Özgür Erol, Pervin Buldan ve Mithat Sancar İmralı'ya gidecek heyet içerisinde yer alacak. Buradaki temaslardan sonra açıklama yapılması da bekleniyor.

TBMM'de kurulan Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasından sonra İmralı'ya ilk ziyaret olacak. İmralı Heyeti bilgilendirme yapmak için PKK terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşecek. Görüşmenin gündeminin önemli olacağı belirtiliyor."