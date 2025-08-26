ABD Venezuela'yı işgale mi hazırlanıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: Amaç uyuşturucu değil...
Geçmişte yapılan seçimler sonrası başlayan ABD-Venezuela gerginliği, bu kez uyuşturucu ticareti iddialarıyla tırmandı. ABD, Venezuela açıklarına 4 bin piyade göndererek operasyon hazırlığı mesajı verirken; Caracas yönetimi ise suçlamaları reddedip Washington’a “ortak mücadele” çağrısı yaptı. A Haber canlı yayınına bağlanan AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, ABD’nin uyuşturucu argümanını gerekçe olarak öne sürdüğünü ancak asıl amacının Venezuela’ya siyasi ve askeri baskı kurmak, gözdağı vermek olduğunu vurguladı. Öte yandan konuya ilişkin konuşan bir diğer isim de Gazeteci Murat Özer oldu. Özer, ABD’nin bölgede istikrarsız bir devlet düzeni oluşturarak uyuşturucuyu yasaklamak değil, tam tersine rahat üretebilir hale getirmek olduğunu söyledi.
ABD ile Venezuela arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Geçmişte seçimler üzerinden başlayan kriz bu kez uyuşturucu ticareti iddialarıyla gündeme geldi. Washington yönetimi, Venezuela açıklarına 4 bin piyade göndererek sert bir mesaj verirken, bölgede gerilim tırmanıyor.
ABD'NİN VENEZUELA'YA YÖNELİK SUÇLAMALARI
Bogota'dan canlı yayına bağlanan Anadolu Ajansı Muhabiri Sinan Doğan bölgede yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:
Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydular. Maduro, uluslararası uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanıyor. Burada son suçlamalar herhangi bir örgüt üzerinden değil, doğrudan Venezuela hükümeti üzerine yapışmış vaziyette.
Amerika'nın argümanı, Venezuela'da yapılan seçimlerin Maduro tarafından sabote edilerek kazanıldığı yönünde. Bu nedenle başkanlığını tanımıyor.
PETROL TİCARETİNDEKİ ÇELİŞKİ
Venezuela ile ABD arasında bir kriz yaşansa da ABD'li devlet petrol şirketi şu an ticaretine devam ediyor. Venezuela'nın petrol satışı da sürüyor. Ülkede ekonomik anlamda iyiye giden bir süreç var.
YAPTIRIMLAR VE ALTERNATİF TİCARET
ABD'nin, Venezuela'nın petrol ihracatını engellemeye yönelik bazı yaptırım ve kısıtlamaları var. Ancak Venezuela, Kolombiya, Brezilya, Bolivya ve Küba ile petrol ticaretini sürdürüyor.
Bu ticaret yalnızca petrol üzerinden değil, mal değişimi şeklinde de yürüyor. Örneğin:
Venezuela, Küba'ya petrol karşılığında şeker pancarı alıyor. Tıp ve medikal ürünler konusunda da destek sağlıyor.
VENEZUELA'NIN YANITI
Amerika'nın argümanı uyuşturucu olsa da Venezuelalı yetkililer ABD'ye şu yanıtı veriyor:
"Eğer ülkenize uyuşturucu gelmesini engellemek ve kartelleri ortadan kaldırmak istiyorsanız buyrun, biz her türlü iş birliğine hazırız. Gelin, bu sorunu hep beraber çözelim."
KOMŞU ÜLKELERİN TAVRI
Daha ilginç bir durum da şu: ABD'nin bu iddialarını ne Kolombiya ne de Meksika teyit etti.
Meksika Cumhurbaşkanı, "Sinaloa kartelinin Venezuela devleti ile herhangi bir bağlantısını bulamadık. Elimizde belge de yok" dedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı ise "Sınırda yaptığımız operasyonlarda tonlarca uyuşturucuya el koyduk. Bu operasyonlarda Venezuelalı güvenlik güçlerinden çok ciddi destek aldık" ifadelerini kullandı.
GERÇEK AMAÇ: BASKI VE GÖZDAĞI
Bütün bunlara bakıldığında ABD'nin "uyuşturucuyla mücadele" adı altında ortaya koyduğu argüman bir bahanedir.
Diğer yandan Venezuela'nın güçlü bir ordusu var. Ordu, herhangi bir müdahaleye karşı ülkeyi savunacaklarını net bir şekilde açıkladı. Dolayısıyla 4 bin deniz piyadesi ile bu iş olmaz. Amaç yalnızca gözdağı vermektir.
ABD VE LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ
Gazeteci Dr. Murat Özer ise ABD'nin temelde Venezuela ile probleminin kendilerine biat edilmemesi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
ABD'nin temelde bütün problemi, hemen dibindeki Latin Amerika'nın kendisine bir türlü biat etmemesidir. Bütün bu enerji kaynaklarıyla ve zenginlikleriyle Amerikan sistemine dahil olmayan bir Güney Amerika var. Meksika'sından Uruguay'ına, Venezuela'sından Küba'sına kadar hiçbir ülke itaat etmedi. Her defasında da darbelerle bu ülkeleri yok etmeye gayret etti.
UYUŞTURUCU VE İSTİKRARSIZLIK
Peki, uyuşturucu gerçekten ABD için bir problem midir? Hayır. Dünyadaki bütün uyuşturucu kartellerinin başında Amerika gelir. Peki uyuşturucu neyle üretilir? Kimyasal değil, hammaddesinden bahsediyorum. Bütün dünyada uyuşturucu üretimi yasaktır. Peki nasıl üretebilirsiniz?
Bir ülkenin güvensiz hale gelmesi, merkezi otoriteden uzaklaşması yani istikrarsız olması gerekir. Ancak istikrarsızlaştırılmış bir yerde uyuşturucuyu rahatlıkla üretebilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında ABD, uyuşturucu baronlarını kendi topraklarında barındıramayacağı için Güney Amerika'yı seçti. Bölgeyi kendi eliyle bir uyuşturucu üretim merkezi haline getirdi.
