ABD Venezuela’yı işgale mi hazırlanıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: Amaç uyuşturucu değil...

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

PETROL TİCARETİNDEKİ ÇELİŞKİ

Venezuela ile ABD arasında bir kriz yaşansa da ABD'li devlet petrol şirketi şu an ticaretine devam ediyor. Venezuela'nın petrol satışı da sürüyor. Ülkede ekonomik anlamda iyiye giden bir süreç var.

YAPTIRIMLAR VE ALTERNATİF TİCARET

ABD'nin, Venezuela'nın petrol ihracatını engellemeye yönelik bazı yaptırım ve kısıtlamaları var. Ancak Venezuela, Kolombiya, Brezilya, Bolivya ve Küba ile petrol ticaretini sürdürüyor.

Bu ticaret yalnızca petrol üzerinden değil, mal değişimi şeklinde de yürüyor. Örneğin:

Venezuela, Küba'ya petrol karşılığında şeker pancarı alıyor. Tıp ve medikal ürünler konusunda da destek sağlıyor.