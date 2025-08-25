Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu! Valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı

25 Ağustos 2025, Pazartesi
25.08.2025
İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kayboldu. Arama çalışmalarının devam ettiği Rus yüzücüye ilişkin soruşturma başlatıldı. Ayrıca İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 'Güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir' denildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov hakkında İstanbul Valiliği açıklamada bulundu.

RUS YÜZÜCÜ İSTANBUL BOĞAZI'NDA KAYBOLDU!

Açıklamada, "Güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı'nda dün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlenmiş, Beykoz Kanlıca'da başlayan yarış, Kuruçeşme'de sona ermişti. Tüm yüzücüler çıkarken 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamamış, 3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov'un çıkmaması üzerine polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına haber verilmişti.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

İhbar üzerine harekete geçen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlatılmış, Rus yüzücü Svechnikov'un Cumartesi günü İstanbul'a geldiği ve Beyoğlu'nda bir otele yerleştiği öğrenilmiş ve yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Boğazı'nda dün 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlattı.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Açıklamada, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800'den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km'lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu'ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov'un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

