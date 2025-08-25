Başkan Erdoğan’dan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret

25 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.08.2025 15:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerle görüşüp fotoğraf çektiren Erdoğan, Selçuklu Alp kıyafeti giymiş Jandarma birliğini selamladı ve şehitler için dua etti.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Erdoğan, mezarlık girişinde şehit aileleri ve gazilerle selamlaştı, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Mezarlıkta saygı nöbeti tutan ve Selçuklu Alp kıyafeti giyen Jandarma Genel Komutanlığı Birliği'ni selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevli askerin Selçuklu dönemi saygı nöbeti tekmilini okumasının ardından şahidelerin bulunduğu alana geçti.

Burada şehitler için dua eden Erdoğan, beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

