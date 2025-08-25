Bakan Fidan’dan İTT temasları! İranlı Erakçi ile görüştü

25 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.08.2025 16:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelerek görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi'nin, Cidde kentinde bir araya geldiği belirtildi.

