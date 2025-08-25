Adliyedeki FETÖ’cü fare hakim karşısında! Savcı şifresi ile UYAP dosyalarını kapatmıştı: O katibin savunması ortaya çıktı

Fotoğraf-AA Arşiv

Yılmaz, "Üzerime atılı örgüte yardım suçlamasını kabul etmiyorum. Ben terör suçları bürosundayken bu işi yaptım. Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bir bağım yoktur. Buradaki insanların çoğu benim beyanımdan sonra dosyaya dahil edildi." ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol ile bir dosyayı sorduğunda tanıştıklarını, sonrasında Bol'un bir müvekkilinin dosyasının kapanması gerektiğini söylediğini aktaran Yılmaz, kendisinin de maddi sıkıntıları olduğunu ve dosyayı kapatacağını avukata söylediğini anlattı.

"BORÇ BATAĞINDAYDIM AHDE VEFA İÇİN YAPTIM"

Eşiyle boşandıktan sonra maddi sorunlarının devam ettiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avukat Reşat müvekkillerinin kimlik numaralarını atıp dosyaların durumunu sorduruyordu. Reşat'ın bana çok büyük iyilikleri dokundu. O yüzden ondan para talep etmedim. Sordurduğu dosyaları kendi isteğimle Ankara'ya getirdim incelemesini yaptım, kapattım. Hasan E. dosyasını getirdim, kapattırdım. Savcı dosyayı görmedi. Ahde vefa için yaptım. Murat Barın dosyasında da aynı şekilde oldu. Talha dışında para aldığım kimse olmadı. Talha'nın kartı bendeydi. Yurt dışından kendi hesabına para yatırıyordu, ben de burada kartından çekiyordum. Beni tehdit ettiği için yapmaya devam ettim. Borç batağındaydım. Rüşvet harici suçlamaları kabul etmiyorum. Talha'nın FETÖ soruşturması olduğunu bilmiyordum. Çoğu avukatın FETÖ'den soruşturması var. Ben, FETÖ'ye yardım etmedim. Etkin pişmanlıktan yararlanacağımı düşündüğüm için her şeyi savcıya anlattım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum."