Boğaz’daki geçiş törenine katılan gençlerden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Bizim için çok büyük bir şans

T3 Vakfına katkıları için teşekkür eden Işıkelekoğlu, "Atatürk'ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans. Savarona'yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı. İçine girdik, Atatürk'ün yattığı yatağı, çalışma masasını gördük. Toplantılarını yaptığı yerde bizi ağırladılar. Şu an Savarona'da seyrediyoruz. İTÜ'lü mühendis olarak bu kadar yerli ve milli gemimizi bir arada görmek çok önemli" diye konuştu.

"CANLI ŞAHİTLİK ETMEK ÇOK GURUR VERİCİ"

Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldığı için heyecanlı olduğunu anlattı.

Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olduklarını dile getiren Yıldız, "Özellikle Atatürk'ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Çok kıymetli ve güzel duruyordu. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici. Milli teknoloji hamlesinin bu kadar ilerlemesine tanık olmak ve gözlemlemek çok kıymetli. Bu teknoloji hamlesine bizler de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.