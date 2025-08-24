Boğaz'daki geçiş törenine katılan gençlerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Bizim için çok büyük bir şans
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçiş törenine katılan gençler duygularını anlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrenci Tayfun Işıkelekoğlu, teşekkür ederek 'Atatürk'ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans.Şu an Savarona'da seyrediyoruz. İTÜ'lü mühendis olarak bu kadar yerli ve milli gemimizi bir arada görmek çok önemli' dedi. Bir başka öğrenci Muhammet Berat Uyaroğlu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bu yatı restore edip kullanıma açtığı için teşekkür etti ve 'TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında da gerçekten bugün çok özel bir gün. Tarih geleceğimizi her zaman aydınlatıyor.' şeklinde konuştu.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçiş törenine katılacak gençler duygularını anlattı.
Türk donanmasının seçkin platformlarının katıldığı görkemli bir geçit töreninde Savarona yatı, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu Deniz Kuvvetlerinin milli gemileriyle İstanbul'u selamladı. Bu geçişe katılan13 üniversite öğrencisi, Sarıyer'de bulunan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı iskelesinden sabah saatlerinde Sahil Güvenlik botlarıyla yata bindi.
Öğrencilere, TCG Savarona'nın geçmişi, restorasyon süreci, diğer milli gemiler ve Boğaz'da düzenlenecek görkemli geçişe ilişkin bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, milli gemilerin de yer aldığı geçit eğitimini de izledi.
Yatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığı döneminde dinlendiği oda, kütüphane ve diğer alanları gezen öğrenciler duygularını anlattı.
"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona'ya binme fırsatları olacağını duyduğunda çok heyecanlandığını söyledi.
T3 Vakfına katkıları için teşekkür eden Işıkelekoğlu, "Atatürk'ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans. Savarona'yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı. İçine girdik, Atatürk'ün yattığı yatağı, çalışma masasını gördük. Toplantılarını yaptığı yerde bizi ağırladılar. Şu an Savarona'da seyrediyoruz. İTÜ'lü mühendis olarak bu kadar yerli ve milli gemimizi bir arada görmek çok önemli" diye konuştu.
"CANLI ŞAHİTLİK ETMEK ÇOK GURUR VERİCİ"
Öğrencilerden Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldığı için heyecanlı olduğunu anlattı.
Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olduklarını dile getiren Yıldız, "Özellikle Atatürk'ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Çok kıymetli ve güzel duruyordu. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici. Milli teknoloji hamlesinin bu kadar ilerlemesine tanık olmak ve gözlemlemek çok kıymetli. Bu teknoloji hamlesine bizler de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Muhammet Berat Uyaroğlu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bu yatı restore edip kullanıma açtığı için teşekkür etti.
Uyaroğlu, "TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında da gerçekten bugün çok özel bir gün. Tarih geleceğimizi her zaman aydınlatıyor. Geçiş için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Yusuf Kurşun da Savarona yatını görünce çok heyecanlandıklarını, Atatürk'ün odasındaki birçok eşyanın kendisini etkilediğini söyledi.
Kurşun, odanın çok ayrı bir kokusu bulunduğunu anlatarak, "Kitaplarını taşıdığı bavul da büyüklüğüyle buna nasıl önem verildiğini gösteriyor. Biz, geçişte katılımcı da olacağız aslında. Böyle bir yatın içinde olmak çok değişik bir his" dedi.
