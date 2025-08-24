24 Ağustos 2025, Pazar
Başkan Erdoğan'dan Boğaz'daki "Mavi Vatan yolculuğu" paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 19:22 Güncelleme: 24.08.2025 19:22
Başkan Erdoğan’dan Boğaz’daki Mavi Vatan yolculuğu paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, NSosyal'deki hesabından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemilerin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın filoyu selamlama anına ilişkin fotoğrafa da paylaşımda yer verildi.

Paylaşımda, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bazı komutanlarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı da yer aldı.

