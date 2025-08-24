Başkan Erdoğan'dan Boğaz'daki "Mavi Vatan yolculuğu" paylaşımı

X

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın filoyu selamlama anına ilişkin fotoğrafa da paylaşımda yer verildi.

Paylaşımda, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bazı komutanlarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı da yer aldı.